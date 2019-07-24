Меджлисовцы истерят, что новая Рада откатит «перемоги» Порошенко

24.07.2019, Киев

После потери власти президентом Украины Петром Порошенко на Украине сразу же начала поднимать головы «мразь, которая медленно ждала все эти годы».

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил зампредседателя запрещенного в РФ крымско-татарского Меджлиса, кандидат в депутаты от партии «ЕС» Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это касается вчерашнего освобождения Ефремова, это касается и освобождения беркутовцев, которые расстреливали на майдане нашу небесную сотню, это касается и людей, которые откровенно, мы имеем видео, где они призывают, спонсируют вот эти террористические образования, и при этом находятся в списках проходных.

Это вся та мразь, которая медленно ждала все эти годы, как только централизовано лидер, который взял на себя ответственность за очень серьёзные процессы в нашем государстве, как только они почувствовали, ощущение создалось, что мы ослабли, но это не так», – сказал Чийгоз.

Он отметил, что новоизбранная Рада может внести изменения в Конституцию, так как любая новая власть видит развитие Украины по-разному.

«Есть такая угроза, что попытаются внести изменения в Конституцию, видя, что, в принципе, если даже не союзники, но по некоторым вопросам они попытаются объединиться в ситуативном голосовании, потому что изменения в Конституцию каждая новая власть приходящая, она по-своему видела развитие Украины», – добавил экстремист.

Также он пожаловался на то, что украинское общество недооценило свою защищённость от войны на востоке страны, а новая власть в Киеве будет продолжать снижать внимание вокруг вопроса войны и «достижений» режима Порошенко.

«Общество недооценило безопасность и расстояние от той войны, которая у нас в реальности есть. Это общество недооценило то, что у нас сотни тысяч граждан в очень жёсткой оккупации.

Так называемое большинство будет пытаться продолжить риторику и снизить концентрацию внимания вокруг войны и оккупированных территорий, евроатлантических направлений, как и внутри страны, вокруг этих спекуляций вокруг декоммунизации, томоса и так далее. Это уже их проблема, они станут оппозицией ко всему народу и государству Украина», – возмущался Чийгоз.