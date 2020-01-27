Меджлисовцы изменили дату похода на Крым и скрывают имена участников

27.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Признанный в РФ экстремистским Меджлис сформировал штаб по подготовке и проведению «марша» на Крым.

Об этом в своем блоге сообщил главарь группировки Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чубарова, так называемый марш состоится 3 мая этого года – годовщину запрета въезда на полуостров бывшему руководителю Меджлиса, депутату Верховной рады Мустафе Джемилеву.

«В ходе заседания участники совещания детально обсудили первоочередные мероприятия, связанные с запланированной мирной акцией, и определили ответственных за их выполнение, обсудили структуру штаба и его первоначальный состав, который будет обнародован чуть позже. При этом, договорились, что состав штаба будет расширяться введением новых людей.

Участники совещания определили 3 мая 2020 датой пересечения участниками международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» административной линии между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом», – заявил Чубаров.

Напомним, ранее эксперты заявили, что планы меджлисоцвев по прорыву границы с Крымом грозят обернуться кровавой провокацией.

До сегодняшнего дня экстремисты анонсировали свою акцию на 2-е мая.

Также «ПолитНавигатор» сообщал, что лидер меджлисовцев, бывший председатель запрещенной в РФ организации Мустафа Джемилев отказал в помощи своим соплеменникам, участвовавшим в прорыве границы и блокаде автодорог 3-го мая 2014-го года во время попытки его визита в Крым.