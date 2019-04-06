Меджлисовцы «кошмарят» лояльный России бизнес – а у самих рыло в пуху

06.04.2019, Херсон, Михаил Рябов

В Херсонской области меджлисовцы и их ставленники из фейкового «представительства президента Украины в АРК» оказывают давление на бизнесменов, в 2014 году поддержавших Русскую весну. Однако «скелеты в шкафу» имеются и у самих «борцов с сепаратизмом».

Об этом в своем блоге рассказывает экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, комментируя недавнюю попытку рейдерского захвата предприятия «Чонгар», принадлежащего бывшему главе Генического района Херсонской области, а ныне – председателю крымской Региональной общественной организации «Къырым бирлиги» Сейтумеру Ниметуллаеву.

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«После воссоединения Крыма офис представительства президента Украины переехал в Херсон. Сперва представительство возглавляла артековская вожатая Наталья Попович, чьи родственники поддержали Крымский референдум 16.03.2014 года.

Спустя два года боевики «меджлиса» во главе с российским бизнесменом и гражданином России, экс-вице-премьером Республики Крым Ленуром Ислямовым совершили маленький переворот и поставили первым заместителем представителя Порошенко непонятно где «своего» человека – Изета Гданова.

Ему в помощь по личному указу Порошенко из Европы был выписан юрист-международник Борис Бабин. Однако, и у Бабина был маленький секрет. Скромная квартира в Евпатории, за которую он регулярно платит квартплату и налоги в соответствии с российскими законами.

С конца 2018 года «представительством Порошенко в Крыму» руководит Гданов Изет Рустемович. И тут опять казус. Его близкие родственники: мать Гданова Эльмира Шевкетовна и сестры Гданова Лиля Рустемовна, Гданова Диляра Рустемовна в числе первых в 2014 году получили российское гражданство. Да и сам Гданов долгое время после воссоединения Крыма спокойно жил и занимался автоперевозками.

Так что, уважаемые херсонцы, украинцы, Порошенко, как всегда, все делает на показуху, а народ держит за стадо баранов, особенно херсонцев. Фактически его распоряжения по «искоренению» второго российского гражданства, даже у окружения своих, украинских чиновников, – не выполняется. Паспорта граждан России, как получали, так и продолжают получать, и подчиненные Порошенко, и их родственники и знакомые. Ведь жизнь и прибыльную деятельность в Крыму никто не отважится добровольно бросить.

К слову сказать, такие отморозки, как Изет Гданов, конкретно занимаются отжимами предприятий, как у своих же соотечественников татар, живущих территории, подконтрольной Киеву, так и у остальных граждан Украины, имеющих несчастье находится в зоне их внимания.

Так что проблема «чистки» своих рядов среди правящих Украиной фашистов, не такая уж и простая, как для Порошенко, так и для любого, кто может быть после него.

Но, что-то мне подсказывает, что время, обстоятельства и сам ход стремительно ускоряющейся истории, не дадут шансов нацистской хунте Украины вконец разделить украинцев и русских. Эта задача им явно не по плечу. Сам, единый, но, пока временно разделенный народ Украины и России, не даст кастрюлеголовым и задницеголовым себя уничтожить. Запад к этому стремился веками. Но никогда у него это не получалось. Не выйдет и в этот раз!

P.S. Как вы знаете, недавно в Херсонской области, на границе с Крымом, была очередная стрельба. Пытались захватить аграрное предприятие. И как вы думаете, кто участвовал в этом беспределе? Батальон «Аскер» и все те же на манеже: Гданов, Бабин, Ислямов», – рассуждает Журавко.

Он также напоминает, что «по данным из очень серьезных источников, на полуострове есть полторы тысячи объектов недвижимости судей, прокуроров, силовиков, депутатов и сотрудников администрации президента Украины».