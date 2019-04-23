Меджлисовцы обозвали Зеленского циником и потребовали национальной автономии

23.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Представители запрещённого в России меджлиса продолжают требовать теперь от нового президента Украины Владимира Зеленского национальной автономии.

Так, в эфире крымскотатарского телеканала «ATR» замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил, что Зеленский и его команда являются циничными людьми и не понимают «лишений» крымскотатарского народа, но должны немедленно предоставить им территориальную национальную автономию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он так и не понимает, и команда его не понимает, что речь идёт о борьбе против врага, оккупанта за целостность России (оговорка, видимо, имел в виду Украины – прим. «ПН»). Вот те страдания, лишения, смерти – это цена вот этой борьбы. О какой компенсации (может идти речь – прим. «ПН»)? Настолько быть циничным. Они очень схожи в этом цинизме вот с такими, как Путин, которые исчисляют жизни людей. Что значит «юридический аспект»? Это, опять-таки, непонимание нашей проблемы, это попытка её снивелировать, увести куда-то в обсуждения, которые мы 25 лет проходили.

Сегодня предание статусу крымскотатарской национальной территориальной автономии – это долг и обязанность этого государства, которую мы своей кровью и порядочностью вынесли за эти годы, борясь и строя независимую Украину. Это акт высшей степени справедливости по отношению к нам. Это, в конце концов, серьёзнейший инструмент возвращения Крыма на международных площадках. Это означает то, что борьба будет иметь чёткие виденья, критерии на территории Крыма и на международных площадках», – подчеркнул он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что меджлисовские лишенцы, работающие на подхвате у Джемилева–Чубарова, пытались напомнить о себе, задав вопрос Порошенко и Зеленскому: «Кандидат, скажи: чей Крым?»