Голос пустоты: «Кандидат, скажи: чей Крым?»

23.04.2019, Киев, Александр Ростовцев

В пятницу, 19 апреля, в Киеве, в день эпохальных дебатов между Порошенко и Зеленским, меджлисовские лишенцы, работающие на подхвате у Джемилева–Чубарова, решились пискнуть, чтобы напомнить о себе заигравшимся в выборы украинским политикам. Тема была всё та же, волнительная: «Кандидат, скажи: чей Крым?».

Ещё бы не волноваться, ведь своё будущее меджлисовцы напрямую связывают с продолжением генерального курса на «деоккупацию» полуострова с карающим и правящим «меджлисом» у руля. Неизменность курса – стабильность ассигнований «на боротьбу и спротив», а также сохранение крох политического влияния для «уважаемых людей» в бараньих шапках, осевших в Киеве.

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Обсудить волнующую тему в Украинском кризисном медиацентре собрались член «меджлиса», глава грантоедского Крымского ресурсного центра Искендер Бариев и «полезный идиот» Сергий Пархоменко, топчущие «международную» площадку #LIBERATECRIMEA, зондировавшие кандидатские высказывания накануне выборов и между первым и вторым туром.

Как водится в подобных случаях, группа деятелей, представляющих узкую прослойку негодяев, вещает «от имени и по поручению» всего крымско-татарского народа.

Накануне выборов грантоеды, страждущие немедленной «деоккупации», сняли агитационный ролик с участием «людей с хорошими лицами», держащими в руках вопросы-обращения к кандидатам в президенты.

По словам говорящих голов в УКМЦ, ими были разосланы тонны спама в соцсетях, флаерах, наклейках и электронных письмах в предвыборные штабы, экспертам и просто заинтересованным громадянам.

Содержание запросов свидетельствует о том, что «деоккупанты» остались неудовлетворёнными предвыборными заявлениями кандидатов, сводящиеся к формальному обмену паролем и отзывом – «Крым – цэ Украина!» – «Тест на благонадёжность пройден!»: лишенцам хотелось услышать побольше конкретики.

Содержание вопросника:

1) Назовите пять первых практических шагов по крымской проблеме после вашей инаугурации.

2) Будет ли отменен закон о свободной экономической зоне «Крым»?

3) Будет ли принят закон о коллаборационизме или амнистии?

4) Продолжит ли при вашем президентстве соблюдаться закон о совместном использовании Азовского моря?

5) Будет ли принят закон о политических заключённых?

6) Ратифицирует ли Украина Римский статут?

7) Каким вы видите путь противодействия российским репрессиям в Крыму?

8) Какую дополнительную поддержку вы готовы предложить вынужденным переселенцам?

9) Будут ли приняты поправки к X разделу конституции Украины?

10) Будете ли вы поддерживать национально-территориальную автономию крымско-татарского народа?

11) Будет ли принят закон о коренных народах Украины?

12) Поддерживаете ли вы возвращение исторических топонимов в Крыму?

Невооружённым глазом заметно, что лишенцы от души раскатали губищу, стараясь понять, кто из кандидатов не только занимает наиболее радикальную позицию по Крыму, но и окажется щедрым на подачки и привилегии.

Единственный непонятный момент: на кой леший им сдался Римский статут, являющийся палкой о двух концах, один из которых может крепко ударить бандеровскую власть по наиболее больным местам, связанным с политическими репрессиями, убийством мирных жителей Донбасса, нарушением свободы слова и других гражданских прав?

Реализация ряда вопросов потребует от Украины дополнительных расходов – например, переиздание карт, книг и атласов, чтобы угодить меджлисоидам примкнуть к переименованиям крымских топонимов из своего погреба. Дополнительная помощь вынужденным переселенцам – из той же оперы.

Вопрос об Азовском море – с подвохом. Проверка на готовность военного конфликта с Россией. Вопросы о законах и поправках, касающихся автономии и «статуса коренного народа» – проверка на готовность поставить интересы «меджлиса» выше интересов унитаристов и соплеменных нациков.

По признанию «полезного идиота», никто из наиболее интересующих их персон не ответил на весь вопросник, ограничившись краткими заявлениями буквально на пару-тройку пунктов.

Так, по его словам, Порошенко пообещал, что в случае его переизбрания, «боротьба продолжится», и «будет собран экстренный саммит в рамках Нормандского формата».

Пончик в том, что остальной Нормандский формат тупо не в курсе планов Порошенко, но Пете, пребывающему в состоянии «хромой утки», которую вот-вот забьют палками, теперь можно нести любую околесицу: перед смертью не надышишься.

Зеленский, в отличие от Порошенко, предпочёл не обсасывать непонятно с кем скользкую тему «возвращения Крыма» и, по словам Пархоменко, «не ответил ни на один вопрос».

Занятно, что по вопросам о «коллаборационизме», «политзекам», «свободной экономической зоне» и желанию меджлисоидов всё переименовать в Крыму на свой вкус и цвет, у кандидатов и их штабов не было чёткой и даже нечёткой позиции. И это понятно. Участников напряжённой драки за президентское кресло занимали совершенно конкретные вещи, а вовсе не деление шкур неубитых медведей, любимое занятие праздных и скучающих дурней.

Изменение законов, включая конституцию, в угоду надоедливым меджлисоидам, не входило в планы ни одного кандидата, включая Порошенко. Словно извиняя босса, оратор припомнил, что год назад Петя в очередной раз что-то пообещал, и это обещание было как бы засчитано исстрадавшимися «деоккупантами» в плюс его предвыборной программе. Помогать вынужденным переселенцам также никто не рвался, однако «исследователи» отметили глухой бухтёж на тему отдельных представителей штабов.

В штабе Зеленского в ответ на запрос нардепа Джемилева ответили, что крымско-татарский народ… бла-бла-бла …когда-нибудь получит всё, включая луну с неба, после дождичка в четверг, как только рак на горе свистнет.

Противодействовать «российским репрессиям» готов, опять же, один Порошенко, пообещавший обрушить на Россию новые цунами санкций, слезливых визгов на международных площадках и судебных разбирательств.

Ораторы понадеялись, что пакет вопросов по Крыму кандидаты поднимут на предстоящих дебатах, но, если кто смотрел состязание Бухого с Хрипатым, мог заметить, что апофигеем дуэли стал эпизод стояния на коленях – кто убедительнее, а Порошенко – ещё и патрыотычно, дупой к народу, но рожей к дэржавному прапору. В остальном, дебаты напоминали разминку уличных гопников в стадии, предшествующей генеральной драке, когда пацаны колотят понты и обещают красиво уделать соперника. Им было не до Крыма.

«Полезный идиот» Пархоменко пообещал, что если наиболее животрепещущие вопросы из списка не будут подняты кем-то из кандидатов, то их «движение» – о ужас! – будет рекомендовать не поддерживать такого политика более на выборах.

С чистой совестью можно констатировать: увлечённые предвыборными играми, оба кандидата отмахнулись от наскоков назойливого ситуативного союзника, предпочитая не углубляться в гиблые темы. Тем не менее, было заметно, что для меджлисовцев Порошенко более понятен и предпочтителен, чем «кандидат Зе!». Раскрывать рот в дни молчания и выборов для озвучивания рекомендаций, запрещено, так что весь запал «деоккупантов» вылился в жалкое сотрясение воздуха.

Ну что ж, Петя ушёл – здравствуй, Вова! Первыми словами Вовы были: «я отказываюсь признавать крымский референдум». Бальзам на израненные души заперекопной швали, перешедшей в наследство «правительству XXI века» от сокрушённого «папэрэдныка». Новый цирк-шапито зажигает огни и приглашает кувыркаться на ковёр старых клоунов.