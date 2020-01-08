Меджлисовцы опасаются: Война на Ближнем Востоке развяжет России руки

08.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Разгорающаяся на Ближнем Востоке война Ирана и США может развязать России руки на украинском направлении. Такими опасениями делится в своем блоге глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров.

«Война, что разгорается в Заливе, может соблазнить Россию задействовать в полной мере военные силы для «окончательного решения украинского вопроса», – написал Чубаров.

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При этом он избежал от выражения поддержки какой-либо стороне конфликта. Впрочем, нетрудно догадаться, что симпатии меджлисовцев будут на стороне американских хозяев.