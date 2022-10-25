Меджлисовцы озвучили число бежавших из Крыма в Казахстан своих сторонников

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Новости Украины

В Казахстан от частичной мобилизации из Крыма сбежало около двух тысяч проукраински настроенных крымских татар, которые, впрочем, ранее получили паспорта России.

Об этом на парламентском саммите так называемой Крымской платформы, проходящем в Хорватии, заявил член запрещенного в России экстремистского меджлиса Эскендер Бариев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 21-го сентября в Крыму представителям коренного крымско-татарского народа начали массово вручать повестки. Зафиксированы случаи, когда представителей крымско-татарского народа массово, принудительно доставляли в военкоматы российских войск… Представители коренного крымско-татарского народа, с целью избежать участия… массово выезжают в Казахстан, Грузию и другие третьи страны. Так, только в Казахстане сейчас находятся порядка двух тысяч человек. Но для дальнейшего нахождения у них отсутствует временное жилье и не хватает финансовых средств», – пожаловался экстремист.

Ранее в очереди возле посольства Украины в Казахстане было опознано несколько коммерсантов, бежавших из Крыма. В интервью западным СМИ они заявили, что бежали от мобилизации с полуострова, поскольку «не считают Россию своей Родиной».