04.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Провокации, Украина
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Меджлисовцы предупредили участников «марша на Крым» о смертельных последствиях


Те, кто будут участвовать в так называемом «марше на Крым», который признанный в РФ экстремистским меджлис анонсировал на 3-е мая, должны быть готовы «отдать жизнь».

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил замглавы запрещенного в РФ Меджлиса Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам радикала, каждый из участников знает, на что идет и будет сам принимать решение, как ему «заходить» в Крым.

«Каждый будет для себя принимать решение как входить в Крым и что его там ждет. Что ждет, мы знаем. Но борьба за Крым, за Украину, она предусмотрено тем, что ты жизнь свою тоже отдашь. Потому каждый будет сам принимать решение. Но то, что мы никому не позволим забыть Крым или спекулировать, или, как сказал один из политиков, заморозить, мы никому не дадим», – заявил Чийгоз.

Ранее меджлис сформировал штаб по подготовке и проведению «марша» на Крым и назначил (его на 3-е мая. Эксперты заявили, что планы меджлисоцвев по прорыву границы с Крымом грозят обернуться кровавой провокацией.

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