Меджлисовцы признали, что в Крыму больше нет дефицита воды

26.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Прошедшие на полуострове в последние дни ливни сняли с повестки дня вопрос водного дефицита в Крыму.

Об этом в эфире украиснкого пропагандистского телеканала «Дом» заявил меджлисовец Заир Смедляев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что большинство районов полуострова пользуется водой из артезианских источников, а водохранилища снабжают Симферополь и часть ЮБК.

«Если недели две назад было сухо, то теперь нас просто заливают ливни. Даже в отдельных населенных пунктах страдают от наводнения… Вообще, проблемы с водоснабжением больше присущи городу Симферополю, южнобережным городам. Там эта ситуация, особенно в этом году стояла очень остро – Симферопольское водохранилище практически пересохло, Тайган пересох.

Недавно подводили к городу Симферополю из Виленского водозабора водовод, потому что именно из-за отсутствия воды в первую очередь страдал Симферополь. В нашей степной части остро эта проблема не стоит, потому что в основном мы пользуемся артезианскими водами, то есть подземными водами», – заявил Смедляев.

Ранее об улучшении ситуации с водоснабжением Крыма «ПолитНавигатору» рассказал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.