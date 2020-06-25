Украина зря надеялась: Крым получил дополнительные запасы воды

25.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Ливни, обрушившиеся на Крым в последние дни, позволили улучшить ситуацию с запасами воды на полуострове – они пополнились на объемы, сопоставимые с месячным расходом.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, проблема с водообеспечением, за которой злорадно наблюдали на Украине, предвкушая «белый флаг» над Крымом, касалась, по большому счету, Симферополя, поскольку питающие город водохранилища пересохли.

«Благодаря дождям ситуация серьезно улучшилась. Кроме того, и без них продуманы уже дополнительные источники обеспечения водой.

Нужно понимать, что в наиболее сложной ситуации находится город Симферополь, а что касается всех других населенных пунктов, то они обеспечиваются питьевой водой в основном за счет собственных источников и бурения артезианских скважин. Это было и во времена Украины.

Поэтому пусть недруги сильно не радуются – проблема обеспечения Крыма питьевой водой решается, и с каждым годом ситуация все лучше, – независимо от погодных условий.

То, что лето мы пройдем, я даже не сомневаюсь в этом. Ситуация была сложной на апрель-май, а в июне, после того, как дожди пошли, ситуация улучшилась. Мы получили дополнительный объем воды плюс на еще один месяц», – заявил Цеков.

Напомним, на Украине усиленно развивают тезисы о том, что в Крыму запасов воды осталось чуть ли не до середины лета. Отдельные «эксперты» даже предполагают, что проблема вододефицита может быть использована как повод для наступления российских войск.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму выпало рекордное за последние полгода количество осадков, а в случае необходимости над полуостровом запустят специальный самолет, который будет «добывать» воду из туч.