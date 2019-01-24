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24.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Крым, Политика, Украина
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Меджлисовцы решили напомнить о себе «черными метками»

Меджлисовцы требуют от кандидатов в президенты Украины публично пообещать добиваться возвращения Крыма под контроль Киева. В противном случае кандидаты получат «черные метки».

Об этом в эфире телеканала «UA:Крым» заявил член запрещенного в РФ меджлиса Эскендер Бариев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потенциальные кандидаты в президенты сегодня должны четко позиционировать свою деятельность после избрания президентом, в том числе, и в отношении Крыма, людей, против которых нарушаются права человека в Крыму, и в отношении крымско-татарского народа.

Мы со своей стороны четко поставили задачу перед кандидатами в президенты Украины и инициировали кампанию: «Кандидат, скажи, чей Крым»… Если после 26-го февраля мы не увидим изменений, то будем вручать «черные метки» тем кандидатам, чтобы все избиратели Украины видели, кто из кандидатов абсолютно не думает о восстановлении целостности Украины. Мы будем демонстрировать некомпетентность наших кандидатов», – заявил Бариев.

Ранее профессор Университета Тафтса Дэниел Дрезнер заявил, что Запад может снять санкции с России, если Украина предоставит автономию Донбассу, а РФ откажется от поддержки республик. При этом, тема Крыма закрыта, и он останется в нынешнем статусе.

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