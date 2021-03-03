Меджлисовцы «с презрением» написали в ЕС жалобу на Зеленского

03.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Меджлисовцы угрожают жаловаться Западу на то, что Украина больше не финансирует без конкурса их пропагандистский телеканал ATR, радиостанцию и вещание для детей.

Об этом на своем канале в Ютуб заявил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отключили от передачи в Крым (речь идет о радио, которое, как ранее признавали в Киеве, и так не ловилось на полуострове, то есть, деньги просто списывались, – ред.). Мы не можем оплачивать, уже там долги зашкалили. Следующий на очереди – детский телеканал, единственный, по которому круглые сутки крымско-татарская речь звучит, потом – канал АТР.

Ну, мы будем держаться до последнего, будем обращаться во все европейские и украинские институции, куда только сможем, и к Америке будем обращаться, нам терять нечего, мы свой народ не хотим оставлять без телеканала и радио.

Вот сегодня вышла статья совершенно убойная, незнакомый мне автор пишет, я перевел с помощью google, литературный перевод я сам сделал: «сначала Россия заставила замолчать крымско-татарские СМИ в оккупированном Крыму, теперь – Украина. Эта статья вышла на сайте харьковской правозащитной группы на английском языке и в газете Kyiv post.

Это все ужасно, позорно выглядит, и мы, конечно, будем доносить до всех партнеров наших властей по всем платформам, по всем переговорам их отношение к единственному крымско-татарскому телеканалу и радио. Это – отношение к нашему народу. Мы называем это на национальной дискриминацией, просто она в других формах немножко происходит. Но это тоже дискриминация, это такая же история про унижения моего народа, причем унижения в собственной стране представителями власти Украины», – жалуется Муждабаев.

«Отвечает за все глава правительства и президент страны – вот и это в их силах, в силах парламента выработать на законодательном уровне раз и навсегда устойчивый механизм финансирования АТР, и закрыть эту тему. Не хотят. Ну, не хотят – значит, будем дальше продолжать нашу открытую публичную борьбу, как всегда крымские татары это делали. Мы обращаемся сейчас к депутатам Европейского парламента, снова написали конкретные вещи конкретным людям парламента больше обращаться. Если они не хотят разговаривать с коренным народом – пусть разговориться с партнерами по проукраинской коалиции. А то, что они так относится к крымским татарам, не делает этим людям части, и я с презрением отношусь к людям, которые так относятся к моему народу», – добавил меджлисовский пропагандист.

«Эти чиновники, их конкретные действия идут точно на пользу оккупантам, только и исключительно больше не для чего. Я это вижу, и с этим мириться не намерен, как и весь наш телеканал, мы будем обращаться ко всем институциям вообще без ограничений к иностранным. Пусть думают – хотят иметь реноме людей, которые вот так относятся к своему коренному народу, вот плюют на резолюции европейского парламента на ассоциацию с Украиной – значит, с них будем тут спрашивать тоже», – сказал Айдер Муждабаев.

Свой ответ на критику меджлисовцев опубликовал и украинский политолог-майданщик Юрий Романенко, накануне обвинивший Рефата Чубарова в том, что тот, «будучи народным депутатом, системно лоббировал выделение бюджетных денег частному телеканалу, в котором имеет долю».

«Пару небольших штрихов к образу Ислямова, которого многие почему-то считают подвижником и меценатом. На самом деле это двуличный, лживый персонаж, которого интересует только одно – монопольное политическое влияние и монетизация страданий крымскотатарского народа. Нет монополии – нет монетизации. Всё остальное – это лирика.

Сейчас Ислямов резко сменил риторику и пытается вызвать жалость. Рассказывает, что якобы для выплаты зарплат журналистам продал свой автомобиль и будет вынужден продать другие автомобили канала «ATR». Эти сказки вызывают хохот у бывших и действующих сотрудников канала, которые месяцами сидели без денег, когда тот же Муждабаев прекрасно себя чувствовал. Ну как прекрасно, по сведениям, что мне предоставили сотрудники телеканала ATR, «прекрасное настроение» их шефа стабильно поддерживают 5000 долларов в месяц. Для остальных работала формула «чего вы возмущаетесь, вы же патриоты, вы же за идею работаете». За такие деньги можно спокойной париться в Лумшорах и пить закарпатский коньяк, рассуждая с красным носом о патриотизме и пути в Европу. Ну, и напоминать о том, сколько Украина должна этим крымско-татарским бюджетным патриотам. В общем, нельзя нам поддаваться на этот фальшивый вой», – пишет Романенко на сайте «Хвиля».