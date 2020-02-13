Меджлисовцы угрожают объявить «независимость Крыма

13.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Признанная в РФ экстремистской группировка «Меджлис крымских татар» грозит Украине последствиями, если будет принято решение о возобновлении подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

С соответствующим заявлением в эфире телеканала «UA:Крым» выступил замглавы Меджлиса Риза Шевкиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экстремиста, подача воды в Крым будет означать признание его потери и отказа от полуострова, поэтому меджлисовцы пересмотрят свои отношения с Украиной и объявят о независимости республики.

«Это очень опасная игра, далеко идущая игра, потому что все мировое сообщество напрягается, теряет большие финансовые ресурсы из-за санкций, которые навесили на Россию, от них вред тоже есть. И вдруг Украина дает воду или продает воду, или разменивает на что-либо. Это просто недопустимо. Тем самым мы признаемся перед миром, что Украина соглашается с переходом Крыма в состав России, а этого нельзя делать.

Если правительство будет обговаривать такие варианты, обмена Крыма на воду или на Донбасс, то в этом случае мы, коренной народ, крымско-татарский народ, должны будем пересмотреть свою стратегию развития народа. Мы совершенно не собираемся оставаться в лоне России, где они нас окончательно уничтожат. Поэтому мы никогда не согласимся быть в составе России.

Если Украина, какие-то политические силы, примут такие решения, то я не знаю, мы стратегию будем пересматривать, если от нас откажется Украина, мы не пойдем в Россию, тогда мы будем провозглашать свободный Крым», – заявил Шевкиев.

Ранее глава президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия заявил о возможности возобновления поставок воды в Крым в обмен на отказ России от поддержки республик Донбасса.