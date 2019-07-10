10.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Меджлисовцы вконец обандерились

Меджлисовцы в Крыму узнают друг друга по лозунгам украинских националистов «Слава Украине».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил зампредседателя запрещенного в РФ экстремистского Меджлиса Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чийгоза, меджлисовцы требуют общаться с ними на «мове».

«Сегодня в Крыму «Слава Украине» – это приветствие в домах. Этот тот принцип, который демонстрируют наши в оккупации. Сегодня уже разговаривать стараются, вот приехала недавно большая группа из Крыма, и замечания делают: «Общайтесь на украинском, нам это очень нужно», – заявил Чийгоз.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что меджлисовцы подготовили методичку для своих агентов в Крыму.

Также бывший глава Меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев похвастался, что в Крыму действует широкая сеть меджлисовской агентуры.

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