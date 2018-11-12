Меджлисовцы подготовили методичку для своих агентов в Крыму

12.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Сторонники запрещенного в РФ Меджлиса в Крыму не должны посещать мечети, где проповедуют имамы Крымского муфтията.

Об этом на конференции «курултая» крымско-татарского народа, которая была созвана в Киеве, заявил бывший глава Меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фиксировать и передавать в офис Меджлиса в Киеве все факты нарушения прав человека и имена отдельных людей, которые совершают эти беззакония. Тщательно отслеживать и фиксировать факты нанесения оккупантами ущерба экологии и ландшафту Крыма, культурным ценностям крымско-татарского народа. Собирать и передавать конкретные документы и данные, свидетельствующие о массовом переселении в Крым граждан Российской Федерации”, – заявил депутат ВР.

“Игнорировать и бойкотировать все проводимые оккупантами спектакли под видом выборов, не участвовать в пропагандистских кампаниях оккупантов, игнорировать, не подавать руки помощи и полностью изолировать от народа коллаборантов, не посещать мечети, где имамами являются ставленники подручного ФСБ нынешнего муфтията. Никакой имам не может быть полноценным имамом, если он получает заработную плату от оккупанта. Есть целый комплекс мер, которые можно объединить под названием «ненасильственное сопротивление оккупантам», – сказал Джемилев.

Ранее он похвастался, что в Крыму действует широкая сеть меджлисовской агентуры.