Меджлисовцы взвыли: Зе не хочет делиться баблом

19.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за того, что статья с расходами на него исчезла из проекта госбюджета Украины на 2020 год, который в первом чтении приняла Верховная Рада.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил замглавы запрещенного в РФ меджлиса, депутат украинского парламента Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экстремист подчеркнул, что речь идет о «каких-то» 45-50 миллионах гривен.

«Нас очень сильно возмутило, и всю фракцию причем, – от имени фракции выступал депутат Гончаренко, который сказал, что, как это так, на крымских татар, на единственный канал, который вещает на трех языках – ни копейки, так сказать…

Какие-то 45-50 миллионов гривен! Как это понимать, вообще даже не вошли они в проект бюджета!

Нужно было, чтобы мы выступали, фракции и Мустафа-ага (Джемилев), напоминать лишний раз, насколько это значимо для Крыма.

Вообще-то это значимо для Украины в большей степени. Потому что освобождение Крыма имеет еще и очень сильный фактор сопротивления, которое есть в Крыму. В большей степени это сопротивление ассоциируется с крымскими татарами», – пояснил Чийгоз необходимость траты государственных денег на дальнейшее разжигание ненависти к российскому Крыму.