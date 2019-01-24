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24.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Украина
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Меджлисовцы затаили обиду на Порошенко

Меджлисовцы обиделись на Петра Порошенко из-за его заявлений по случаю «Дня соборности». Ранее президент обещал бежавшим из Крыма экстремистам предоставить национальную автономию на полуострове и изменить Конституцию, но несколько дней назад, выступая со сцены, Порошенко объявил курс на сохранение унитарного устройства, исключив вариант каких-либо автономий и спецстатусов.  

Об этом в эфире телеканала «UA:Крым» заявил член запрещенного в РФ Меджлиса Эскендер Бариев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем предыдущие заявления президента о том, что нужно внести изменения в 10-й раздел Конституции, и крымские татары должны восстановить свои политические права в виде права на самоопределение на родной земле. Соответственно, когда последняя фраза его была, что «никаких статусов», – то я не знаю – то ли он ошибся, то ли целенаправленно было сказано о том, что ни на какие статусы мы рассчитывать не можем», – заявил Бариев.

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