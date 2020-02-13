13.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Меджлисовец Ленур Ислямов топил за российский Крым круче Аксёнова с Константиновым


Меджлисовский коммерсант Ленур Усманов, бывший вице-премьером Крыма, а ныне поддерживающий антироссийскую пропаганду и экстремистскую деятельность через принадлежащий ему телеканал ATR, сделал большой вклад в возвращение Крыма в состав России.

Об этом в интервью крымскому блогеру Тамбур Шейху заявил член севастопольского отделения общественной организации «Къырым Бирлиги» Ленур Усманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам общественника, Ислямов, будучи еще российским бизнесменом, «проталкивал многие идеи» и агитировал за российский Крым.

«Что Айдер Муждабаев, что Ленур Ислямов никогда не были гражданами Украины. Они были всегда гражданами России, они призывали за то, чтобы Крым стал российским и, в том числе, Ленур Ислямов получил высокую должность уже при России, став вице-премьером…

Как можно жить сознательную жизнь в Москве, иметь больше 20-ти лет бизнес в России, популяризировать Россию в период еще Украины – он же открыл телеканал ATR, являясь еще российским бизнесменом. Он из России проталкивал очень многие идеи, в том числе и товары. И тем самым стал фактически одним из важных игроков, чтобы Крым стал российским.

В том числе и многие под влиянием Ленура Ислямова стали симпатизировать России. Но уже в самый последний момент, когда он уже был втянут в политику Меджлиса (запрещён в РФ), он стал выступать против России», – заявил Усманов.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Шевченковский райсуд Киева обязал СБУ возбудить уголовное дело в отношении меджлисовского коммерсанта, организатора блокады Крыма Ленура Ислямова.

Это стало реакцией Фемиды на требование известного адвоката Валентина Рыбина к СБУ провести расследование по факту госизмены Ислямова, который уже во время вхождения Крыма в состав России занимал должность вице-премьера республики.

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