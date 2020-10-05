Меджлисовская лоббистка в МИД Украины вытащила на свет всю экстремистскую верхушку

05.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Презентация так называемой «Крымской платформы» состоялась сегодня в Киеве в МИД Украины. Организатором выступила назначенная по меджлисовской квоте замглавы ведомства Эмине Джапарова. На мероприятие также была приглашена вся верхушка запрещенной в России экстремистской организации – в том числе, один из организаторов блокады полуострова коммерсант Ленур Исламов, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за терроризм.

«Украина планирует провести в 2021 году Крымский саммит в рамках Крымской платформы. Украина приняла решение пригласить РФ к участию в мероприятиях Крымской платформы, однако не ожидает, что российская сторона примет это приглашение», – говорится в сообщении МИДа.

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(Помимо отказа садиться за один стол с террористами справедливо прогнозируемый отказ Москвы от обсуждения навязываемой Киевом темы объясняется еще и неоднократными заявлениями руководства России о том, что тема принадлежности Крыма закрыта раз и навсегда).

«Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый – самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй – уровень глав МИД и министров обороны. Третий – межпарламентский уровень. И четвертый – уровень экспертов», – поделилась своими фантазиями Джапарова.

По мнению украинского МИДа, платформа должна вести пропагандистскую борьбу с признанием Крыма и вещать о «преступлениях», «агрессии» и так далее: «Россия пытается навязать иллюзию принятия международным сообществом положения, Крым это российская территория. Для нас важно всеми возможными путями отражать эти информационные атаки. Для этого необходимо формировать необходимый публичный дискурс, проводить мероприятия, на которых мы будем защищать украинский статус Крыма и информировать мировое сообщество о всех преступлениях, чинимых РФ в Крыму».

Следует отметить, что мероприятие в МИД Украины, очевидно, преследует еще одну цель – создать иллюзию сохранения влиятельности меджлисовцев, которые накануне устроили публичную заочную пикировку с президентом Владимиром Зеленским по поводу судьбу жен джихадистов, находящихся в лагере беженцев в Сирии.