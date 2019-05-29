Меджлисовский пропагандист с ужасом ждет результатов парламентских выборов

29.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские «патриоты» снова будут грызть друг другу глотки и провалят поход в парламент страны на внеочередных выборах, а вместо них в Раду пройдут «пророссийские» силы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил меджлисовский журналист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пропагандист посчитал, что нынешняя оппозиция может получить гораздо больше мандатов, чем имеет сегодня.

«Чтобы сохранить курс проукраинский, придется приложить усилия тем же патриотам. Ну вот, будет проверка им на солидарность. Я просто боюсь, что сейчас выборы в Раду пройдут и я боюсь, что в демократическом, условно, лагере опять все пересрутся и в итоге намного большую часть мандатов, чем сейчас, получат рыги, например. Ну и популисты зайдут в огромном количестве», – заявил Муждабаев.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Муждабаев впал в депрессию по итогам выборов президента Украины, объявил половину страны предателями, заявив, что «придется стрелять».