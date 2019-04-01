Выборы
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01.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Сюжет дня, Украина
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В Киеве рвутся пуканы: «Путин рулит всем. Готовимся к потере еще 8 областей»

Результаты состоявшихся 31 марта выборов президента показали, что Украина проиграла информационную войну, а в стране “рулит пророссийское большинство”.

Об этом, как сообщал ранее “ПолитНавигатор”, на своей странице в Facebook, давая оценку состоявшимся вчера выборам президента Украины, написал замдиректора промеджлисовского телеканала ATR, бывший российский либеральный журналист Айдер Муждабаев.

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Он, напомним, опубликовал карту электоральных предпочтений украинцев по результатам экзитполов, назвав “обыкновенными предателями” избирателей Юго-Востока.

“Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%. Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю еще 6 – 8 областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого”, – приходит к выводу Муждабаев.

Впрочем, позже он сообщил, что удалил свой пост.

“Сегодня — небывалое нашествие кремлёвских ботов, какого я не видел лет 5, пост удалён, наверное, скоро будет бан аккаунта, Кремль рулит всем — Фейсбуком, выборами в Украине, тысячами фальшивых акаунтов, десятками тысяч полезных идиотов. Мы проиграли информационную войну, они делают все, что он хотят, они выберут нам президента и решат, как нам жить, с чем я нас всех поздравляю”, – сокрушается пропагандист.

В настоящее время, как сообщал “ПолитНавигатор”, Зеленский набирает в два раза больше голосов, чем совокупный результат двух следующих за ним кандидатов.

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