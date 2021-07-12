12.07.2021, Львов, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
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Меджлисовский режиссер назвал Севастополь примером «трусости» русских моряков

Новости УкраиныРусские в Севастополе – это «пример трусости и предательства». Об этом в эфире львовского...

Русские в Севастополе – это «пример трусости и предательства».

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил меджлисовский режиссер, создатель воспевающего боевиков АТО фильма «Киборги» Ахтем Сейтаблаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сейтаблаева, русские войска «постоянно проигрывали» в Севастополе в разные исторические периоды, потому что командиры их якобы предавали.

«Очень смешно было услышать от некоторых крымчан полу-байку, что в город Севастополь, как они говорят, город русских моряков – ни разу русские моряки там не победили. Если почитать историю, их просто оставляли. Постоянно их командиры их покидали, постоянно. Это была история трусости и предательства.

Так вот, они, когда ждали, что сейчас входит батальонно-тактическая группа российских их защитников, все, Крым – их. И входит, действительно, въезжают, но с Северного Кавказа. Ну это тоже российская армия. А они так смотрят на них, а военные говорят: «Привет, дарагой! Ми приехали, слава Рассии!». На что они были удивлены и поняли, что к ним заезжает не совсем, как они себе представляли, «русский мир», – рассуждает Сейтаблаев.



Ранее он заявлял, что Украина должна вернуть себе Крым, а для этого необходимо постоянно промывать мозги жителям полуострова с помощью украинского телерадиоэфира.

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