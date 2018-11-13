Меджлису ждать невмоготу: даешь автономию немедленно!

13.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Меджлисовцы подгоняют украинскую власть с принятием изменений в Конституцию страны для создания своей «автономии» в Крыму. По словам главы запрещенной в РФ группировки, депутата Верховной Рады Рефата Чубарова, осталось слишком мало времени для того, чтобы обещания президента Украины Петра Порошенко по изменению Конституции были выполнены.

Об этом он заявил в эфире телеканала ATR, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чубаров настаивает на том, чтобы Верховная Рада приняла изменения в части Крыма в первом чтении до января этого года.

«Я уже на том этапе, когда хочу, чтобы этот переход состоялся немедленно. Мы опаздываем. По вопросам изменения Конституции Украины. Позиция президента нам понятна, он призывает Конституционную комиссию, но здесь надо опять садиться и проявить политическую волю… Надо просто обговорить алгоритм рассмотрения этого вопроса. Время идет, надо успеть рассмотреть этот вопрос на этой сессии. Эта сессия заканчивается в январе, там еще неделя будет сессионная, но опыт показывает, что в январе очень многие депутаты не съезжаются. У нас в декабре есть две сессионные недели, вот у нас осталось три сессионные недели – если бы мы успели в первом чтении, если бы 226 голосами Верховная Рада направила бы на этой сессии в Конституционный суд, тогда мы могли бы уже на следующей сессии, после февраля 2019 года рассматривать по сути эти изменения», – заявил Чубаров.

Ранее экс-председатель Меджлиса, депутат Рады Мустафа Джемилев заявлял, что в ближайшее время в Конституционную комиссию будет подан вариант меджлисовской конституции, где полуостров будет обозначен как «национально-территориальная автономия». А одиозный националист, бывший боевик «Азова», депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что если украинский парламент пойдет на поводу у меджлисовцев и проголосует за создание национально-территориальной автономии в Крыму, то это спровоцирует сепаратистские настроения на Закарпатье и Буковине.