Мэр Днепропетровска: «Украинцы – нация воров»

06.08.2020, Киев, Игорь Шаповалов

За последние несколько десятилетий «борьба с коррупцией» стала естественным состоянием Украины, а количество соответствующих преступлений настолько велико, что весь мир убедился: воровство является неотделимой чертой украинского менталитета.

Об этом в эфире YouTube-канала «Смотрящие» заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в мэрии не только при Зеленском, но и за последние годы Порошенко было возбуждено 286 уголовных дел, из них до суда дошло 30, а закончилось обвинительным приговором одно. При этом всем есть чем заниматься – судьям, прокурорам, СБУ, адвокатам, юристам мэрии.

Иногда есть такое ощущение, что у нас в стране борьба с коррупцией или с воровством, или с хищением бюджетных средств превратилось даже не в фабрикацию, а в какую-то виртуальную реальность. Иными словами, на этом хотят получить дивиденды, хайп, лайки в Facebook, журналисты хотят получить рейтинги, кто-то хочет получить погоны, а кто-то из правоохранителей хочет харчеваться. Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы – нация воров, и мы убедили в этом весь мир», – констатировал Филатов.

Напомним, ранее миллионер-мигрант Евгений Черняк отметил, что до тех пор, пока Украина не прекратит цепляться за прошлое, восхвалять свою «национальную идею» и дискриминировать часть своих граждан, она не станет процветающей и успешной страной.