Мэр Херсона осознал – за дальнейший отказ поставлять воду в Крым можно дорого заплатить

12.04.2021, Киев, Игорь Петров

В недавнем заявлении мэра Херсона, выступившего за возобновление подачи воды в российский Крым, нет ничего сенсационного – градоначальник прекрасно осознает, что бюджет упускает доходы, которые бы мог иметь от поставок на полуостров.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Руслан Бортник.

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«Не только мэр Херсона делал такие заявления. То же самое раньше говорили и Шмыгаль, и Арахамия. И вообще, многие в украинском политикуме считают, что воду в Крым продавать можно, но боятся об этом говорить из-за позиции радикальных групп, из-за позиции части западных партнеров.

Мэр Херсона понимает, что общественное мнение – на его стороне, и он ориентируется на своих избирателей. Они его поддерживают, тем более, что Херсон терпит убытки из-за того, что вода в Крым не подается. Он мог бы зарабатывать на этом.

Кроме того, власти Херсона понимают, что в случае дальнейшего обострения Херсонщина может превратиться в еще одну прифронтовую зону. И он не хочет для своего региона судьбы Донбасса.

Многие местные руководители сегодня высказываются в похожем тоне по разным вопросам – они хотят эффективной государственной политики, которая ведет к благополучию и миру, а не просто к разыгрыванию каких-то политических карт за счет тех людей, которые живут на границе с Россией», – сказал Бортник.