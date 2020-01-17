Мэр Херсона закатил истерику из-за послания Путина

17.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Украина должна с удвоенной силой вытравливать всё русское, поскольку Россия не оставляет планов по возвращению своих отторгнутых самостийниками исторических русских земель. Патриотов Незалежной должно насторожить требование преодоления демографического кризиса, озвученное накануне Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию.

Об этом в интервью киевской газете «День» заявил украинский мэр Херсона Владимир Миколаенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню инициативу предоставления российских паспортов всем, кто родился в СССР или проживал определенное время в России. Для них это стратегически важно — расширение своего присутствия, русскоязычного населения. Мы видим, что с востока они чувствуют угрозу азиатского присутствия, в частности Китая.

Посмотрите, что Россия делает с Беларусью: единое экономическое пространство, налоговая и таможенная система, широкое сотрудничество в оборонной сфере. Они планомерно поглощают соседа.

Что это значит для нас? Тысячи российских военных и их техника еще ближе подходят к нашим границам на севере. Посмотрите, как Россия не теряет возможности повлиять на страны Балтии, несмотря на то, что они давно в ЕС и НАТО. Но там есть россияне — значит, там есть интерес России», – сказал градоначальник.

«Мы должны понять, что Россия всегда в состоянии войны. Не знаю, понимает ли это нынешняя власть Украины, когда говорит о своих мирных инициативах, когда они говорят, что прекратить войну можно прекратив стрелять. Возможно, они еще не понимают, с кем имеют дело. Путин имеет больные имперские амбиции, от которых никогда не откажется. И эти амбиции подкреплены мощным финансовым, военным, информационным ресурсом», – поделился опасениями Миколаенко.

В конце 2019 года Миколаенко стал инициатором постановления горсовета Херсона в ответ на высказывание Владимира Путина о том, что Причерноморье – исторические земли России, безосновательно присоединенные большевиками к Украине.

«Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, что мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение. Юг Украины — этнически, ментально географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет. Будет украинским тогда, когда России уже не будет», – объявил градоначальник.

«Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные российские территории — это болота под Москвой. Все остальное — это территории, которыми московиты завладели, благодаря своей животной жестокости и коварству», – добавил украинский мэр Херсона.

«Ей Богу, херсонцы, как вы этих тупорылых ублюдков терпите? Ладно просто воры. Ладно просто придурки. Ладно просто бессовестные. Ладно просто неучи. Но когда и воры и бессовестные и придурки и неучи – ну разве так можно, родные?

Про «болота под Москвой» – тупица, да тебе о таких болотах мечтать не домечтаться. Хотел тебе, придурку, рассказать про бюджет Москвы и бюджет Херсона… Итак – бюджет Херсона 2 миллиарда 925 миллионов гривен. В долларах это 121 миллион 877 тысяч долларов. Бюджет Москвы – 2 триллиона 787 миллиардов 700 миллионов рублей. В долларах это 44 миллиарда 692 миллиона 903 тысячи долларов. Таким образом, бюджет Москвы в 369(!!!) раз больше бюджета Херсона. В день Москва тратит больше, чем весь годовой бюджет Херсона! И этот моральный урод и просто откровенный двоечник Николаенко будет что-то про «московские болота» рассказывать? В голове у тебя болото, придурок!» – прокомментировал тогда экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко.