Мэр Львова признал: Все разрушения гражданских объектов – результат работы ПВО

Михаил Рябов.  
29.12.2023 15:57
  (Мск) , Львов
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Галичина, Дзен, Львов, Происшествия


Все разрушения гражданских объектов во Львове – жилых домов и зданий школ – результат работы ПВО, признал мэр столицы Галичины Андрей Садовой.

«Над Львовом мы слышали пять взрывов, это сработала наша система, которая уничтожила эти ракеты, однако обломки и взрывная волна сделали очень большую беду», – сказал градоначальник в эфире телеканала «24».

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Все разрушения гражданских объектов во Львове – жилых домов и зданий школ – результат...

Однако он далее он проговорился, что ПВО сбила всё же не все цели.


«Также вы знаете, что были атакованы объекты критической инфраструктуры. Возникли пожары. Они сейчас ликвидированы. Один человек погиб, 15 получили ранения», – сказал мэр.

«Все гражданские объекты на Украине поражаются ракетами ПВО ВСУ. Да, но если бы не было ударами ракетами армии России, то и не было бы и ударов ракет ПВО ВСУ по жилым домам на Украине.  Абсолютно верно. Но верно и то, что если бы не было 8 лет ударов по городам Донбасса, то и не было бы сейчас ударов по городам Украины. Кто этого не понимает, – умственно отсталый», – резюмировал политолог Сергей Марков.

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