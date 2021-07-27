Мэр наиболее пострадавшего от исламистов городка БиГ призвал Черногорию отменить резолюцию о «Геноциде в Сребренице»

27.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Градоначальник городка Братунац в Республике Сербской БиГ Срджан Ранкич направил в Скупщину Черногории инициативу по инициированию процедуры отмены резолюции по Сребренице, принятой 17 июня.

Свою инициативу мэр объяснил тем, что в 1990-е его город и одноименный муниципалитет потерял наибольшее количество жителей из-за вылазок исламистских боевиков, базировавшихся в Сребренице.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Ранкич отметил, что за его инициативой стоят и выводы Независимой международной комиссии по расследованию страданий всех народов в районе Сребреницы. Сам Братунац расположен всего в десяти километрах от этого города.

«От имени жителей муниципалитета Братунац, где были совершены самые ужасные преступления против 3 тысяч 267 сербских гражданских лиц и военнопленных, я предлагаю инициировать процедуру отмены резолюции о геноциде в Сребренице, принятой парламентом Черногория 17 июня, – заявил Ранкич. – Дело в том, что резолюция была принята не на основе правды, а на основе пропаганды. Я также представил отчет Независимой международной комиссии, которая определила количество жертв всех народов в районе Подринья. В отчете недвусмысленно говорится, что в Сребренице не было геноцида».

Градоначальник Братунаца считает, что если черногорские депутаты не примут его инициативу, то остается возможность в соответствии с законом и Регламентом Скупщины Черногории начать парламентское расследование, чтобы установить истину и факты, на которые позже будет дан ответ. Ранкич направил свою инициативу председателю Скупщины Черногории Алексе Бечич и всем парламентским фракциям.