В интернете выложена вся правда по Сребренице в Отчёте Независимой международной комиссии

21.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Независимая международная комиссия по расследованию страданий всех наций в районе Сребреницы с 1992 по 1995 год выложила текст своего исследования на собственном сайте.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учрежденный сербским энтитетом Боснии и Герцеговины – Республикой Себской, Республиканский центр исследования войны, военных преступлений и розыска пропавших без вести напомнил, что Правительство РС приняло решение о создании Комиссии на основании решения республиканской Народной скупщины. На сайте центра текст отчета также выложен в свободном доступе.

«Правительство Республики Сербской убеждено, что только полное и правдивое представление о событиях в регионе Сребреницы, а также и по всей БиГ, будет способствовать укреплению доверия и терпимости между народами БиГ, окончательному примирению и сосуществованию настоящего и будущего поколений, – говорится в сообщении Республиканского центра. – Правительство выражает свое почтение всем жертвам и их семьям трагического конфликта в БиГ, осуждает военные преступления, совершенные всеми сторонами, и требует недискриминационного судебного преследования тех, кто несет ответственность за военные преступления со всех сторон».

Напомним, что председатель Независимой международной комиссии, израильский эксперт Гидеон Грайф представил доклад на 1200 страниц, над которым работали ведущие мировые эксперты, еще в середине прошлого месяца.

«Я еврей, и я знаю, что такое геноцид. Я принадлежу к древнему народу, над которым был совершен геноцид, величайший геноцид в истории человечества. Моему народу не нужно объяснять, что такое геноцид. И мы это доказали, это не просто наше мнение, мы это доказали. То, что произошло в Сребренице, не было геноцидом, это нельзя назвать геноцидом, если кто-то использует этот термин, его следует вычеркнуть из истории. И это важно, потому что обвинения в геноциде очень серьезны», – отметил тогда Грайф.

Исследование Комиссии охватывало не только события в Сребренице в июле 1995 года, когда городок взяли войска Республики Сербской, но и события за более длительный период, с 1992 по 1995 год.

Грейф отметил, что современная историография Сребреницы намеренно забывает чрезвычайно важный факт, а именно – преступления против сербского народа.

«Военные действия и нападения на многие сербские деревни начались в 1992 году, возможно, даже раньше, многие сербские мирные жители подверглись агрессии мусульман. Вместо того, чтобы обвинять сербскую сторону в агрессии, следует обвинить другую сторону. Но со временем все перевернулось, и агрессор стал жертвой, а жертва – агрессором», – заключил председатель Независимой Комиссии.

С текстом отчета Комиссии можно ознакомиться на ее сайте.