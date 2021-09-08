Мэр Никшича стал первым сербом Черногории, в отношении которого возбудили дело за отрицание «геноцида в Сребренице»

08.09.2021 21:30 (Мск), Подгорица, Алексей Топоров

Высшая государственная прокуратура в Подогорице предъявила первое в Черногории обвинение в разжигании национальной, расовой и религиозной ненависти в соответствии с недавно принятой Скупщиной страны резолюцией по Сребренице.

Первой жертвой резолюции стал градоначальник Никшича, серб Марко Ковачевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В деле, возбужденном Высшей государственной прокуратурой Подгорицы, против М.К. по уголовному преступлению, заключающемуся в разжигании национальной, расовой и религиозной ненависти, после процедуры расследования, в ходе которого он был допрошен в качестве подозреваемого, по обстоятельствам, касающимся заявленной им позиции о геноциде в Сребренице, который он представил в шоу «Искра дня» на телеканале «Курир ТВ» 18 июня этого года, необходимые доказательства были собраны, и ему было предъявлено обвинение в указанном преступном деянии », – заявила пресс-секратарь Прократуры Лепа Меденица.

При этом сам Ковачевич сообщил телеканалу А1, что узнал об обвинении из СМИ, и еще не получил официального уведомления от Прокуратуры.

«Это показатель того, что Джуканович хочет, чтобы мы продолжали оставаться в той же атмосфере, в которой были в предыдущие выходные, когда все эти события проходили в Цетине. Проще говоря, Джуканович хочет показать, что обвинение все еще находится под его контролем, и это то, чего мы не должны позволять ему делать», – заявил градоначальник Никшича.

Напомним, что в июле этого года большинством голосов депутаты Скупщины Черногории приняли прозападную «Резолюцию о геноциде в Сребренице»