13.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин может себе позволить встречаться и спокойно говорить даже со своими врагами, в то время как украинский президент Петр Порошенко боится даже российских артистов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, называвший себя “духовным дихлофосом общества”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такое мнение депутат высказал во время обсуждения запрета Лолите Милявской въезжать на украинскую территорию, несмотря на её заявление о том, что «Крым – это Украина».

«Мое отношение к Макаревичу неизменно на протяжении многих лет, оно не обусловлено его позицией по Украине. Он всегда комфортно себя чувствовал, начиная с Леонида Ильича Брежнева. Он всегда был более-менее обласкан властью. Как только у него случился какой-то творческий кризис, он решил пойти по иной стезе. Я сам бывший рок-музыкант, бас-гитарист, но я не слышал, чтобы Макаревич делал какие-то новые вещи.

Вот, кстати, благодаря Шнуру я снова стал слушать Шевчука. Плюнул на свою позицию, потому что он талантливый музыкант.

Путин вообще с Шевчуком встречался. Путин встречается на Совете по правам человека с такими людьми, которые не то, что про него что-то говорят, а еще и за западные деньги что-то делают, а он с ними спокойно говорит. Почему? Потому что он великий. А Порошенко – мелкая козявка, и он боится Лолиту Милявскую. Если ты, козявка мелкая, алкаш, не боишься Лолиту Милявскую, то мы с Лолитой приедем к вам в Киев. Позвоните Вовану с Лексусом, пусть они свяжутся с этим алконавтом, он наверное пьяный уже валяется, и скажут, что мы едем с Лолитой. Я там просто в фан-зоне потанцую», – заявил Милонов.

При этом сама Лолита, оправдываясь за свои слова о Крыме, сказала, что ее использовали как резиновое изделие.