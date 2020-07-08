Мелкая месть сербской оппозиции – балканист о ночных погромах

08.07.2020

Лидеры сербской оппозиции должны понести суровую ответственность за ночные беспорядки в Белграде.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог, основатель проекта Балканист. ру Олег Бондаренко.

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«Ответственность за случившиеся ночные погромы должны нести лидеры оппозиции, которые призвали народ к противоправным действиям. Этих лидеров нужно превентивно сегодня же арестовать, чтобы не было повторения таких инцидентов. Сколько людей вчера могли оказаться в зоне риска и заразиться коронавирусом, одному богу известно, с учетом того, что у лидеров оппозиции коронавирус выявлен», – сказал Бондаренко.

Он считает, что причиной беспорядков стала обида оппозиции на провальный для себя итог парламентских выборов, на которых победили партии власти. Тактика бойкота, использовавшаяся оппозицией, результата не дала.

«Прежде, чем искать в ночных выступлениях руку Запада, надо осознать, что это такая мелкая месть власти со стороны Джиласа (лидер оппозиционного «Союза за Сербию» – ред.). Не получилось продемонстрировать революционную активность во время выборов, так хотя бы после выборов уже по теме чрезвычайной ситуации оттоптаться», – считает политолог.

При этом он полагает, что продолжения у ночных погромов не будет.

«Если бы у оппозиции была стратегия и осмысленная цель, то можно было бы ожидать продолжения. Но у нее нет даже тактики, которая потерпела поражение. Выборы прошли, и теперь они могут только побузить. Поэтому не думаю, что будет серьезное продолжение. Это элемент хаоса, спонтанный выплеск протестной энергии», – сказал Бондаренко.