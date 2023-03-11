Меньше половины жителей Германии готовы защищать союзников по НАТО

Оливер Галич.  
11.03.2023 22:47
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, НАТО, Опрос


Граждане Германии очень осторожно относятся к союзническим обязательствам своей страны, вытекающим из ее членства в НАТО.

Это следует из данных репрезентативного опросу, подготовленному Институтом Алленсбах по заказу газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Граждане Германии очень осторожно относятся к союзническим обязательствам своей страны, вытекающим из ее членства...

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Только 45% опрошенных немцев высказались за то, чтобы Германия оказала военную помощь другому члену НАТО в случае нападения на него. Против оказания помощи выступили 35% опрошенных, затруднились ответить 20%.

Исследование показало большие различия в подходе к этому вопросу между Востоком и Западом Германии. В Восточной Германии 49% респондентов выступают против военного вмешательства ради помощи партнёру по НАТО, а 30% выступают за него. В Западной Германии все наоборот: 48% опрошенных выступают за помощь подвергшемуся нападению союзнику по НАТО, против 32%.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что в случае вооруженного нападения на любого из членов НАТО союзники окажут ему коллективную поддержку. Этот принцип считается одной из фундаментальных основ НАТО, подчёркивает издание.

Следует отметить, что на результаты опроса могла повлиять антинемецкая политика нынешних властей Польши, считающейся в Европе одной из стран, которые могут быть втянуты в вооружённый конфликт на Украине.

Как сообщал «ПолитНавигатор», из-за поставок танков Киеву Германия провалила обязанности перед НАТО.

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