«Меня давит Путин или наши депутаты?!» – украинское ТВ засыпают гневными звонками

03.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские политики вместо решения проблем собственных граждан продолжают провоцировать Россию и устраивать в стране бардак, под прикрытием которого проще лишать свои личные проблемы.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила дозвонившаяся в студию телезрительница Наталья из Днепропетровска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это мое мнение и мнение многих людей, по крайней мере в Днепропетровске, что это все делается специально. Специально провоцируют Россию, чтобы этот бардак продолжался. В этом бардаке очень удобно жить и нашим депутатам, и нашим министрам, и всей этой братии. А если бы наших депутатов посадили на наши пенсии и послали их туда… Среди 10 тысяч погибших нет ни одного ребенка депутата.

Если бы эту братию туда отправили и дали такие пенсии, то у них бы сходу поменялись приоритеты. Они бы думали, как украинцам жить. Мне сейчас дали эти тарифы, и хоть вешайся. Так кто меня давит? Меня давит Путин или давят наши депутаты?», – обратилась к студии возмущенная женщина.

Напомним, ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что высокими ценами и мизерными пенсиями украинская власть, фактически, задавила людей.