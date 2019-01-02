«Сегодня, фактически, задавили людей», – в Киеве подвели итоги пятилетки Майдана

02.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевский режим отбирает у людей последние копейки и заставляет их побираться на заграничных заработках.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие цены, которые сегодня устанавливает государство, фактически обесценивают любые пенсии и заработки людей, я не говорю сегодня про пенсионеров, которые получают 2-3 тысячи гривен, которые, фактически, побираются.

В данной ситуации государство решило взять с людей всё, что можно взять, последние копейки, фактически не стимулируют ни экономику, ни бизнес, ни, тем более, людей, которые создавали бы условия для работы и труда, чтобы товарооборот шёл эффективно. Сегодня, фактически, задавили людей», – отметил он.

Также, по мнению экс-разведчика, сегодня трудовая миграция украинцев – это большая проблема для страны.

«На сегодняшний день это критическая проблема, потому что мы оставляем семьи, оставляем детей, не работаем на производствах, не создаём дополнительную рабочую силу. И ВВП у нас не растёт. Мы только побираемся, и только за счёт тех денег, которые они зарабатывают, существуют наши семьи и инвестируют, в какой-то мере, немного в экономику», – резюмировал Маломуж.

Напомним, это не в первый раз бывшие сторонники Майдана критикуют действующий украинский режим.