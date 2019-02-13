13.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Российская певица Лолита Милявская попыталась оправдаться за свое ранее сделанное заявление о признании Крыма частью Украины.

Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня в сердце Крым – Украина. Потому что в связи с тем, что меня не пускают, я вспомнила свой детский горшок, что папа стоял там в очереди на трехкомнатную квартиру, они в результате её не получили, но я там была с родителями до шести лет, и для меня это была Украинская ССР. Во мне нет политики, но я не разделяю это. Украина в этот момент сделала вброс, они через два часа написали мне, что возвращают въезд в связи с тем, что я признала Крым украинским. Я была использована, я вам даже боюсь назвать этот предмет – как резиновое изделие», – призналась Лолита.

Отметим, что после поездки в российский Крым по внутреннему паспорту, в 2017 году Киев запретил Лолите Милявской въезд на территорию Украины на три года.