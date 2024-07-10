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Руководитель больницы «Охматдет» Владимир Жовнир выступил по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, зачитав по бумажке текст, где утверждалось, что удар по клинике был нанесен российской ракетой, «дети и взрослые кричали и плакали от боли и ужаса», и теперь медицинская помощь здесь прекращена из-за разрушения отделений и оборудования.

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«Это не просто военное преступление, это выходит за все пределы человеческого сознания», – сказал врач.

Выступающие вслед представители стран Запада ожидаемо винили во всём Россию. Глава делегации США Линда Томас-Гринфилд будто специально подтвердила: случай с «Охматдетом» поразительно напоминает инсценировку «зверского обстрела» роддома в Мариуполе (освобожденные впоследствии роженицы рассказали, что там находилась база террористов «Азова», которые прикрывались беременными женщинами).

«Давайте говорить откровенно: это жестокое нападение – вряд ли отдельный инцидент. В марте 2022 российские авиаудары нанесли ущерб роддому в Мариуполе», – сказала американка.

Взявшая слово сразу после нее англичанка Барбара Вудворд напомнила о выдаче ордера на арест Владимира Путина и чинов Минобороны РФ, пообещав: новое правительство лейбористов будет поддерживать бандеровский Киев «столько, сколько потребуется».

В одну дуду с англосаксами дудела и глава делегации Японии, заявившая о «неспровоцированной ничем агрессивной войне России против Украины» (отошлём слепоглухонемую дочь самурая к данным американской прессы о развернутых вдоль границ РФ шпионских базах ЦРУ после переворота 2014 года).

Российский постпред Василий Небензя в ответ заявил: кадры очевидцев зафиксировали – в больницу попала украинская ракета ПВО.

«Ракеты ПВО ВСУ часто сбиваются с пути. Таких трагедий было множество до этого, и Банковая постоянно врала людям, что это русские бьют специально в жилые дома. Банковой необходимо постоянно подогревать ненависть в массах и обосновывать продолжение войны вот такими «искусственными трагедиями». Трагедия с попаданием ракеты ПВО в детский госпиталь произошла ровно накануне Саммита НАТО. Причем это уже третий саммит НАТО с начала СВО, и схожие ситуации возникали перед каждым из них. И во всех случаях эти ситуации максимально обыгрывались главарем киевской клики для того, чтобы выклянчить новое оружие для Украины».

Сразу же взял слово украинский посол Сергей Кислица, начавший выступление с выпада в адрес Небензи: «С сожалением отмечаю представителя террористического режима на месте председателя».

Кислица показал распечатанный листик якобы с полным маршрутом ракеты «от входа в воздушное пространство Украины до попадания в здание больницы». Еще одно «неоспоримое доказательство» – картинка обломков российской X-101 от мастеров постановок из СБУ (труп Аркадия Бабченко не даст соврать).

Кислица не останавливался. Он подчеркнул: «Охматдет» – лишь одна из целей российского залпа из 38 ракет, выпущенного в тот день, когда, по его данным, летели и «Калибры», и «Кинжал», и «Циркон».

«Убийца чувствует себя абсолютно комфортно на месте председателя, будучи по локоть в детской крови! Этот военный преступник завершит свою жизнь в аду. Не могу представить, что кто-то может жать ему руку, обедать с ним, зная, что эта еда оплачена кровавыми деньгами. Меня тошнит, когда я думаю, как через неделю его сумасшедший начальник Лавров будет председательствовать здесь», – посланник Бандерштадта потребовал исключить Россию из Совбеза ООН.

Небензя не счел необходимым реагировать на истерику Кислицы, и заседание было вскоре закрыто.