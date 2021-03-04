«Меняем Словакию на Крым!» – харьковские рагули в бешенстве

04.03.2021, Харьков, Константин Серпилин

Новости Украины

Вслед за МИД Украины, на шутку премьер-министра Словакии о Закарпатье в обмен на российскую вакцину от коронавируса отреагировали и харьковские «свидомые».

Адресованное словакам граффити опубликовал местный Telegram-канал «h_saltovka», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меняем Словакию на Крым» – написали обиженные заукраинцы на здании возле словацкого консульства.

«Вот только йододефицитные рагули запамятовали что Крым уже семь лет освобождён из оккупации, а Закарпатье ещё нет», – прокомментировал в своём блоге депутат парламента ДНР Вячеслав Бердичевский.

«Поэтому менять вы можете только шаровары. Жёлтый – это перед, коричневый – зад, смотрите, как обычно, не перепутайте», – иронично посоветовал «свидомым» Бердичевский.