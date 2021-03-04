В «Единой России» оценили шутку Словакии о Закарпатье

04.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

МИД Украины совершенно напрасно обижается на премьера Словакии за шутку о передаче Закарпатья России в обмен на «Спутник-V».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зря украинское правительство, МИД обижается на премьер-министра Словакии, зря абсолютно. Потому что, во-первых, на обиженных воду возят, а, во-вторых, он сказал правду. Он не имел в виду территориальные претензии, зря вы так думаете, он имел в виду, что надо спасать тех людей, которые живут на территории (Закарпатья – ред.)», – сказал Маркелов.

«Это шутка была», – вступился украинский политолог Дмитрий Галкин.

«В каждой шутке есть доля шутки. Там есть вакцина, они готовы вакцинировать, они готовы спасать, оказывать помощь, а Украина не в состоянии этого делать», – ответил российский политик.

Оанее на вопрос журналистов «Radio Express», что пообещали России в обмен на вакцину, словацкий премьер ответил: «Закарпатскую Украину».

«Пусть обменяет [вакцину] на несколько регионов Словакии», – сказал в ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.