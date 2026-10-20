Мерц: Тянем Украину без США, но это тяжелая ноша

АнатолийЛапин.  
20.10.2026 12:36
  (Мск) , Берлин
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Война, Германия, Дзен, Русофобия, Украина


Европа уже почти два года сама оплачивает войну на Украине, что стало большой нагрузкой для стран-членов ЕС.

Об этом в интервью «Блумберг» заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа уже почти два года сама оплачивает войну на Украине, что стало большой нагрузкой...

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«С начала прошлого года «Коалиция желающих», состоящая из европейцев и многих неевропейских партнеров, но без участия США, финансирует Украину. С начала прошлого года США больше не участвуют в финансировании обороны Украины, в том числе в закупке оружия и оборудования. Это показывает, что мы способны справиться с этим самостоятельно. Мы делаем это уже почти два года. Это действительно большая нагрузка для наших бюджетов, это действительно большое дело для Европейского Союза. Но мы делаем это и стараемся продолжать в том же духе, пока не закончится эта ужасная война.

Каждый раз, когда я встречаюсь с Дональдом Трампом, я пытаюсь убедить его, что это в его интересах… Мы видим противоречивые сигналы и заявления из США. Кто-то по-прежнему активно участвует в переговорах, общается друг с другом, с Украиной, с Россией. У других другое мнение. Для кого-то это бизнес, но я пытаюсь убедить американское правительство в том, что эту проблему нужно решать сообщаПри этом президенте США кардинально изменили свой подход к глобальным вопросам. А лозунг: «Сделаем Америку снова великой» означает лишь то, что мы работаем сами по себе, и все остальные должны делать то же самое. Так что ответ Европы таков: «Да, мы поняли. Мы работаем в своих интересах», – заявил Мерц.

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English version :: Читать на английском Мерц: Тянем Украину без США, но это тяжелая ноша

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