Задержанную в Черногории команду проекта «Рыбарь», возглавляемую бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны России Михаилом Звинчуком, пытались продать посольствам пяти западных стран.

Об этом сам Звинчук рассказал в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Звинчук считает, что ему и команде повезло, потому что задержание совпало с подготовкой телефонного разговора между президентами США и России, по итогам которого было объявлено о снятии «дизельных» санкций, поэтому Штаты решили не обострять отношения, хотя ранее объявляли о награде в 10 млн долларов за помощь в поимке руководителя «Рыбаря».

«Если кто-то думает, что в застенках нас кто-то там пытал, кто-то там пытался надругаться над моей жопой, жопой моей жены, жопой моих операторов, это было не так. Все было относительно чинно и благородно, насколько это возможно, потому что попались менты-русофилы, которые сами не понимали, что происходит. То есть, нам банально никто даже не мог объяснить, что с нами собираются делать и зачем это все. Более того, о том, кто мы и кто я такой, они узнали от меня. Когда внезапно обнаружили в ответе на вопрос, а что вы можете о себе рассказать, ответ, что пройдите на мою страницу в «Википедии», – сказал Звинчук.

Проблемы начались после того, как о задержании узнали представители местной мафии:

«Дело в том, что нам попались очень нецивилизованные представители «кровавой гэбни» Черногории. Если вы хотите поглубже ознакомиться с тем, что в Черногории происходит, вы можете прочитать и нашего «Балканаря», и «Балканскую сплетницу», и многих других обозревателей. И в целом вы быстро убедитесь в том, что в Черногории правят местные мафиозные кланы. В духе наших бандосов из 90-х. И эти бандосы из 90-х являются верховодилами того, что там происходит. И, в целом-то, через них все вопросы решаются. Там карикатурные премьеры и прочее, они не имеют абсолютно никакого значения, они либо под одним кланом, либо под другим. Наш же бизнес, наши нормальные пацаны, наши бандосы решают вопросы с их бандосами по-человечески, «цивилизованно».

По словам Звинчука, «бандосы» попытались продать россиян посольствам Запада, узнав о награде в 10 миллионов долларов:

«Нас пытались с 8 утра до 14 часов дня продать. Продать пяти посольствам. США, Великобритания, хохлы, французы, немцы. Это помимо запросов в Европол и в Интерпол… Первыми они сунулись к американцам. Американцы отправили запрос своим старшим кураторам, получили сверху звездюлей, потому что готовился звонок Дональда Трампа Владимиру Путину, как раз сделка по дизелю, которую не должно было ничего омрачать… Параллельно еще американцам была поставлена задача взять и позвонить всем коллегам другим, я имею в виду другие посольства, и сказать, чтобы никто не лез, потому что награды нет, и в целом провоцировать не нужно».

Звинчук объяснил пассивность посольства Украины.