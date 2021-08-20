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20.08.2021 22:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал
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Меркель дала понять, что Навальный «протух» для Запада

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным дала понять, что...

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным дала понять, что освобождение блогера-уголовника Алексея Навального её мало интересует.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следуя традиции, Меркель попыталась поднять тему Навального. Но эта тема протухла. Никакого вмешательства во внутренние дела РФ Россия не потерпит, эта тема снята с повестки дня.

Грубо говоря, вся та агентура влияния, пятая колонна, которая должна была совершить цветную революцию и государственный переворот в России, зачищена. У Запада больше нет рычагов для давления на внутриполитическую ситуацию в России. Так же, как и в Белоруссии – там тоже всё зачищено. Все, кто мог, уехал, или сел. Тема закрыта», – сказал он.

Коротченко подчеркнул, что Запад более не заинтересован в услугах Алексея Навального, который превратился в обычного уголовника.

«Поэтому традиционно, чтобы не подвергнутся критике, она подняла эту тему. И дальше не развивала, потому что тема Навального протухла – это больше не человек, который каким-то образом может пытаться раскручивать ситуацию внутри России.

Ему сейчас надо шить рукавицы, или подметать двор – искупать свои экономические преступления против зарубежных партнёров», – резюмировал эксперт.

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