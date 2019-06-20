Меркель и Макрон отвергли антироссийские хотелки Зеленского

20.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Недавний официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию оказался провальным.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

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«На мой взгляд, европейское турне президента Зеленского полностью провалено. Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка, как «ребята, европейский тренд политический изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая». И ни для кого не секрет, что Россия сейчас играет огромную роль на международной политической арене», – сказал Спивак.

Он также обратил внимание, что ведущие страны ЕС намерены углублять сотрудничество с Россией.

«Макрон сказал, что РФ будут потихоньку возвращать в ПАСЕ, что в Воронеже построили завод Renault, а позавчера под Москвой открылся завод Mercedes. То есть о каких санкциях идет речь? Меркель уже в 513-й раз говорит новой власти, что СП-2 будет построен. Да, они не отрицают агрессию РФ, но в то же время заявляют о планах углублять сотрудничество с Россией», – отметил политик.

«То есть Европа говорит: «Идите на переговоры, ребята, заканчивайте ситуацию, мы вам можем помочь, но прекратите говорить о санкциях. Россию невозможно санкциями заставить пойти на уступки». Об этом они уже говорят новому президенту», – подчеркнул Спивак.

По его словам, опытные международники должны подсказать неопытному Зеленскому, что «если от нас отвернется Европа, то мы останемся один на один с РФ, и что нет другого пути к миру в Украине, кроме как двухсторонние переговоры».

Кроме того, как сообщал ПолитНавигатор», экс-спикер МИД Украины Олег Волошин признал, что Зеленский разочаровал Меркель и Макрона.