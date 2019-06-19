Зеленский разочаровал Меркель и Макрона

19.06.2019, Киев, Максим Карпенко

И президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель ждали, что глава украинского государства Владимир Зеленский привезет на встречу к ним какие-то новые инициативы по Донбассу. Вместо этого он повторил тезисы, которые на протяжении пяти лет озвучивал его предшественник Петр Порошенко.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое понимание есть, в первую очередь в Москве, ну и в Берлине и Париже, что собираться президентам стоит исключительно в том случае, если будет какая-то надежда, процентов на 60 подкрепленная какими-то серьезными аргументами в пользу новых договоренностей.

А в ситуации, когда Зеленский перебивает Макрона, когда тот говорит, что нужен диалог с сепаратистами, а он говорит: «Никаких диалогов с сепаратистами мы не ведем», я не вижу, что может быть нового.

В очередной раз призывать Россию уйти с Донбасса – для этого не нужно собираться. Если есть готовность говорить сегодня о реализации, Макрон – человек гораздо менее деликатный и более откровенный, чем госпожа Меркель, прямо между строчек у него читалось: «Ну, сделайте уже что-нибудь, дайте какие-то гарантии, что вы начнете выполнять политическую часть «Минских соглашений!» – проголосовать амнистию боевикам, сделать особый статус и так далее, а только после этого будем собираться»…

Только после этого можно будет принуждать дальше Россию, вернее, ее и принуждать не надо – она сама готова уйти из Донбасса, но естественно, на условиях того, что Донбасс останется в составе Украины в статусе автономии – никаких других условий Москва не примет. И никаких других инструментов заставить Москву поступить иначе нет.

Если кто-то рассчитывает, что сегодня Германия и Франция начнут еще больше принуждать Россию к этому, то абсурдная идея, этого не будет. Наоборот, разговор идет о снятии тех санкций, которые ранее вводились, а куда уж там говорить о том, чтобы вводить новые санкции.

Поэтому я не вижу в действиях Зеленского ничего, кроме страха перед тем, чтобы потерять часть электората (националистического, – ред.), которая у нас до сих пор живет с касками и верит, что «згинуть наші вороженьки як роса на сонці», – заявил Волошин.

По его словам, Зеленский, однако, забывает, что значительная часть его избирателей голосовала во втором туре именно за того, кто обещал мир.

«К сожалению, те люди, как я и другие, кто голосовал за него, верили, что он выйдет и честно скажет, что мы должны обеспечить мир. А он продолжает риторику Петра Алексеевича Порошенко…

Мы ждали от Зеленского спокойного прагматизма – сжав зубы, встретившись с Путиным, сказать: «Господин Путин, давайте начнем с освобождения моряков. Дальше продолжим по «Минским соглашениям» и так далее. Вопрос Крыма будем обсуждать через 10-ть лет, когда на Донбассе будет мир».

Но очевидно, что Зеленский ориентируется не на решение проблем, а очень боится потерять избирателей… 74% украинцев проголосовали за новый курс. Вот, господин Макрон и госпожа Меркель сидели и ждали, что же нового скажет им Зеленский. А он повторил все то же самое, что говорил Петр Алексеевич», – добавил Волошин.