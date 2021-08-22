Меркель напомнила Зеленскому – с «Северным потоком» Украину «предала» не только Германия

22.08.2021 16:17 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Некоторые лидеры в Европе до сих пор не понимают, что «Северный поток-2» – «оружие Кремля», которое в перспективе будет задействовано против коллективного Запада.

Об этом в ходе брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что «Северный поток-2» – это оружие. Я считаю, что не замечать, что это опасное оружие не только для Украины, но и для всей Европы, это неправильно. Говорить о «Северном потоке-2» как об экономике Украина точно не будет. Я считаю, что это настолько небезопасно, что даже сейчас, когда «Северный поток-2» не достроен, мы видим, кто контролирует цены на газ в Европе. Мы видим, как цены на газ меняются и прыгают вверх. Поэтому это вопрос политический. Я говорил, что не считаю это экономическим вопросом, и достройка «Северного потока-2», его последующее использование, приведут к большим рискам. Я считаю, что это будет на руку только РФ», – сказал Зеленский.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель напомнила украинскому президенту, что «Северный поток-2» является совместным проектом многих стран ЕС.

«Я вижу как обязательство Германии выступить против той обеспокоенности, которую выразил господин президент Зеленский о том, что газ может быть использован, как оружие. Нужно сказать, что «Северный поток-2» – не немецко-российский проект, там есть фирмы из Германии, Нидерландов, Франции, Голландии. Это европейско-российский проект, который попадает под европейское право в рамках третьего энергетического пакета. Поэтому в регулировании, мы не совсем свободны, но должны ссылаться именно на это», – отметила канцлер.

Для того, чтобы успокоить Киев, она пообещала рассмотреть вопрос санкций в случае, если Россия решит использовать газ как оружие.

«Мы воспринимаем обеспокоенность со стороны Украины очень серьёзно, поэтому во время визита в Москве, я говорила про эту проблему, и мы очень чётко говорили, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия попытается использовать этот газопровод как оружие», – резюмировала Меркель.

Напомним, канцлер Германии обсудила этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через украинскую ГТС, однако это зависит от позиции Европы.