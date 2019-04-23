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23.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Меркель обманула Порошенко

В Германии не знают, что ожидать от нового президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии УНН заявил немецкий журналист Борис Райтшустер, ранее говоривший, что канцлер Германии Ангела Меркель вонзила нож в спину Украины.

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“Чего ожидают в Германии? Ощущение, что ничего, к сожалению. В политическом классе, кажется, предпочли бы дальше работать с Порошенко, потому что его знают, в отличие от Зеленского. Но будут нормальные рабочие отношения и с тем, и с другим. С Порошенко продолжение в старом стиле – он практически закрыл глаза или, как минимум, рот о том, что Меркель его “кинула” с “Северным потоком-2″ (и не только).

Может, некоторые у нас боятся, что Зеленский будет менее молчаливый в этом плане. Но это отнюдь не факт. Никто не знает, как Зеленский будет проявлять себя президентом. Но, кампания показала, настолько Порошенко уже далеко от народа”, – сказал собеседник агентства.

Также убеждает, что Украине нужно выполнить требования майданщиков, оглашенные во время государственного переворота 2014 года.

“Я глубоко уверен – если это изменение не произойдет – наследие Майдана будет проиграно. Это будет катастрофа для страны, и большая радость для Путина”, – опасается Райтшустер.

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