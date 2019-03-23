«Меркель вонзает нож в спину Украины» – Райтшустер

23.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Немецкие политики больше симпатизируют российскому бизнесу и президенту РФ Владимиру Путину, чем Украине.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил автор ряда антироссийских и антипутинских книг, в частности опуса “Письма из гибнущей империи”, немецкий журналист Борис Райтшустер, подвергший критике позицию канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении Украины.

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“Она продвигает газопровод “Северный поток”. Если в 2014 году ее главными намерениями было спасти Украину, то почему сейчас втыкает ей нож в спину? Немецкие журналисты превращаются в прихвостней Меркель. Очень мало критики. Так же и в отношении Путина. Так, они говорят, что он не демократ, в России нарушают права человека, но кому от этого больно? А то, что в РФ мафиозный режим, – эта тема табу.

Даже перед политическими ток-шоу заранее спрашивают, о чем будете говорить. Если я рассказываю о подстрекательстве войны, больше не приглашают. Мы сделали фильм о российской пропаганде, но в Германии его не хочет брать ни один канал”, – сокрушается Райтшустер.

По его словам, немецкие журналисты соглашаются, что “Путин что-то не так делает с Украиной”, но при этом отмечают, что “Киев тоже виноват”.

“Некоторых журналистов отстраняют от этой темы, аргументируя, что слишком проукраинские. Мои материалы о российско-украинском конфликте боятся публиковать”, – утверждает собеседник издания.

У него также складывается ощущение, что “немецкие политики больше симпатизируют российскому бизнесу и Путину, чем Украине”, хотя публично говорят обратное.

“Они даже пошли на риск американских санкций против немецких фирм, которые строят “Северный поток-2″. Такое впечатление, что у них нет возмущения по поводу финансирования Германией войны Путина против Украины. Поддерживая диктаторский режим, мы становимся сообщниками этой войны. Американского посла, который сказал о санкциях, обозвали шантажистом”, – негодует Райтшустер.

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