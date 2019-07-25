Меркель решительно остановила спецоперацию НАТО в Донбассе

25.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Информация голландского журналиста, выпустившего фильм-сенсацию о сбитом «Боинге» в небе над Донбассом в 2014 году, касательно готовящейся силами НАТО спецоперации в зоне конфликта, является правдивой, подтверждением чему служат публикации голландских СМИ пятилетней давности.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У него звучало это, не в фильме, а отдельно, в фильме, насколько я понимаю, этого не было показано, о готовившейся якобы операции войск НАТО в Донбассе в 2014 году. Вы знаете, на самом деле, как-то очень скептически наши эксперты это восприняли, западные сейчас стебутся над этим.

Я просто вам хочу подтвердить, готовилась операция, на самом-то деле, я-то был тогда в Нидерландах, я всё это видел, как это публично обсуждалось. Это газета «The Telegraph», самая тиражная газета Нидерландов, вот как раз пять лет сегодня этой статье, где они со ссылкой на голландских военных, конкретных высших офицеров, разбирали будущую операцию голландского спецназа в помощь украинским войскам, которые, как они уже думали, вот-вот возьмут Донецк и Луганск.

Главная цель этой операции, подчёркиваю, это официально признано, это публичная информация, к сожалению, здесь она тогда прошла не очень замеченной, готовилась эта спецоперация, они боялись, что эти самые «лидеры», как они говорили, «сепаратистов» покинут с отступлением Донецк, Луганск и поэтому готовили спецназ», – рассказал Корнилов.

При этом профессор МГИМО Олег Барабанов отметил, что в этой ситуации канцлер Германии Ангела Меркель поступила достойно, запретив данную спецоперацию, которая могла бы разжечь локальную ядерную войну.

«Прошла информация в этом фильме и в контексте его, что американцы вместе с австралийцами и голландцами хотели устраивать массовое вторжение на Украину после «Боинга», уже перебрасывали на голландские базы всех этих спецназовцев, они хотели устраивать большую войну. Это факты, западную прессу прочтите.

Слава Богу, мы часто критикуем Ангелу Меркель, и за дело критикуем, но здесь Германия оказалась последним островком здравого смысла в этом чёртовом свихнувшемся западном мире. И Меркель сказала «нет», и все эти спецназовцы американские убрались восвояси. А так, они не только 300 человек убили с «Боингом», они были готовы убить десятки миллионов в локальной ядерной войне, вот и всё», – заключил Барабанов.

Ведущий программы Сергей Михеев также обратил внимание на тот факт, что самый «тяжёлый» пакет антироссийских санкций со стороны Запада был введён как раз после катастрофы «Боинга», что свидетельствует об участии США в кровавой трагедии с целью продавить Европу в отношении санкционной политики.

«Первый пакет санкций был введён по поводу Крыма, он практически был ничтожным, а настоящие санкции ввели после «Боинга». А знаете почему? Потому что Крым, на самом деле, никого не волновал. Им нужна была кровавая трагедия с картинкой, кровавыми игрушками, убитыми детьми для того, чтобы подвигнуть Европу и убедить её в том, что нужны санкции. И Обама сам ездил по Европе, а Крым вообще никого не волновал», – резюмировал Сергей Михеев.