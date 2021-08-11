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11.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Спорт, Украина
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«Мертвое тело». Ницой брызжет ядом из-за обнимашек украинцев с русскими

Новости УкраиныУкраинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, которая на Олимпиаде сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене, будут...

Украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, которая на Олимпиаде сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене, будут травить и дальше.

Так бронзовую призёршу назвала скандальная украинская писательница-националистка Лариса Ницой в эфире 4 телеканала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ницой, спортсмены не имеют права быть вне политики и должны ненавидеть Россию так же, как и боевики на фронте.

«Где эти спортсмены находятся, что они не отслеживают? Отслеживают, потому что эти спортсмены еще и огрызаются. Они же еще и рассказывают, что они тут не при чем, они вне политики, что это такое? Ну так будет и дальше травля, она вырастет еще на более высокую волну, я прогнозирую», – грозит националистка.

«Тело без духа, без украинского духа, без украинской идеологии, не нужно бояться этого слова. Так вот, был ли в этом спортивном теле украинский дух в тот момент, когда она пошла обниматься с московитами. Был ли в другом украинском теле украинский дух, которое начло рассказывать, что «я вне политики». То есть она начала подчеркивать, что ей все равно, что вас там, украинцев, убивают, я туда поехала обниматься с московитами. Потому я вне вашей, украинцы, политики. Есть украинский дух в этом теле спортивном, натренированном, с классными мышцами? Нет, нет. А что такое тело без духа? Это мертвое тело», – заявила Ницой.



Напомним, ранее на Украине началась травля Магучих за совместное с российской спортсменкой фото. Националисты углядели в произошедшем страшную «зраду». Они сделали акцент на том, что Ласицкене, которая выступает за ЦСКА, имеет воинское звание капитан, а Магучих является младшим лейтенантом ВСУ.

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