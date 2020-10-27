27.10.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Москва, Провокации, Россия, Скандал
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«Мерзавец! Провокатор!» – московские либералы взвыли от Сергея Рулёва


За месяц с небольшим работы над серией разоблачительных репортажей с акций либералов из Москвы блогер и репортёр Сергей Рулёв успел изрядно попортить настроение столичной «неполживой публики», которая привыкла к освещению антиправительственных манифестаций лояльными прозападными СМИ.

Григорий Симаков, активист «Немцов моста», ставший недавно героем ролика о привлечении бомжей к акциям либералов, опубликовал призыв к игнорированию «мрази, провокатора и агента» Рулёва.

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«Этот мерзавец только недавно перебрался в Москву из Ростова. Его харю ещё не все москвичи распознали… подходит под видом «журналиста» к тем, кто его в лицо не знает, берёт интервью, потом делает нарезку видео и выкладывает на своём канале с оскорбительными комментами и под соответствующим «соусом». А ещё на основании своих видео потом пишет доносы», – утверждает последователь Бориса Немцова.

Его поддержал муниципальный депутат Владимир Залищак (в прошлом – военнослужащий Черноморского флота, а ныне – оппозиционный представитель столичного райсовета), который пожаловался, что Рулёв обещает ему сорвать кампанию по выборам в Госдуму.


«Я поехал к посольству Беларуси на Маросейку, поддержать белорусов, и тут как черт из табакерки выскакивает наш «герой» с криками и истерикой: «Пока я в Москве, ты никогда не станешь депутатом Госдумы и тебе не видать депутатского мандата…», – посетовал Залищак.

«Вы, господин либераст, когда переобулись во внутреннюю гниду? Когда погружались или вынырнули из глубин Черноморского флота? А Крым чей? Громче, не слышу ответа? Чей Крым спрашиваю, а не интересуюсь! Или перелицевался из защитника Отечества, когда в ворованные газ и нефть окунулись?» – прокомментировал в ответ сам Рулёв, намекая на работу депутата в нефтегазовых компаниях после ухода из рядов Вооруженных сил.

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